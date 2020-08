WeChat va rejoindre TikTok dans son procès contre l'administration Trump

TikTok n'est pas seul ! Ces dernières semaines, on a davantage pris l'habitude de parler des déboires de l'application chinoise provoqués par Donald Trump aux États-Unis, qui voit la filiale US du groupe ByteDance comme un service destiné à espionner les utilisateurs américains pour le compte de la Chine. On avait tendance à oublier que WeChat, considérée comme l'application de l'empire du Milieu la plus utilisée outre-Atlantique, était aussi la cible de l'administration Trump, qui souhaite purger les USA des réseaux sociaux et applications chinoises.