Ce qui est certain, c'est que ce débat autour de TikTok va encore faire parler. Il nous montre bien combien il est difficile, en 2024, de trouver un équilibre entre protection de la vie privée, sécurité nationale et liberté d'entreprise, dans un monde toujours plus fracturé, où les tensions géopolitiques inondent le globe. Du côté des utilisateurs, on se demande toujours si, outre-Atlantique, TikTok sera toujours bien disponible dans quelques mois.