TikTok bientôt banni aux USA ? C'est la recommandation de la commission fédérale des télécommunications

Alors que Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, et les autres mastodontes du secteur sont basés aux États-Unis, les américains découvrent la vulnérabilité des données récoltées par les plateformes et la facilité avec laquelle elle peuvent être stockées hors du pays. Et dans le cas de TikTok, dans un pays qui n'est certes pas un ennemi mais qui reste un rival, en désaccord sur beaucoup de sujets internationaux.