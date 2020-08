TikTok va attaquer un décret de Donald Trump en justice

Pour sa défense (et pour motiver sa plainte), TikTok entend plaider pour une procédure équitable. Le réseau social estime ne pas être traité avec impartialité par les autorités, pointant du doigt une loi qui permet de jouir de pouvoirs économiques d'urgence, loi utilisée pour justifier la signature du décret du 6 août. "Pour garantir que l’état de droit prévaut et que notre entreprise et nos utilisateurs soient traités équitablement, nous n’avons d’autre choix que de contester le décret par le biais du système judiciaire", a déclaré un porte-parole de l'entreprise à nos confrères de CNBC.