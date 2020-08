Aux USA, TikTok supprime 380 000 vidéos assimilées à des discours de haine

« Nous avons une position de tolérance zéro à l'égard des groupes haineux organisés et de ceux qui leur sont associés, comme les récits qui se propagent ou sont liés à la suprématie blanche ou au nationalisme, à la suprématie masculine, à l'antisémitisme et à d'autres idéologies fondées sur la haine », explique le patron de la sécurité de TikTok US. En outre, le harcèlement racial, le déni des tragédies violentes, comme l'esclavage et l'Holocauste, ne sont aussi pas les bienvenus sur le réseau social chéri des jeunes, et de plus en plus utilisé par des familles.