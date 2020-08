Twitter lance son "Centre de transparence" pour informer de ses mesures et modifications

En un mot, ce nouveau site appelé Twitter Transparency regroupe tous ces éléments de manière plus ergonomique, sous la forme de modules dédiés et de graphiques. On retrouve une compilation des anciens rapports, des visualisations de données permettant de comparer chaque pays, un historique des mises à jour et moments forts, une catégorie sur les politiques de l'entreprise ou encore une sorte de sorte de FAQ sur les termes utilisés par l'entreprise.