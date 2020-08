Twitter : le probable chef d'orchestre derrière le hack du réseau social arrêté

Sheppard, au regard de son âge et des accusations proférées, risque jusqu'à 20 ans de prison ainsi qu'une amende de 250 000 dollars. Fazeli, lui, pourrait écoper d'une peine de prison de 5 ans et d'une amende de 250 000 dollars. Mais ils ne restent dans tous les cas que des intermédiaires de celui qui, dans les transactions, se faisait appeler « Kirk#5270 ». Il paraîtrait logique qu'il s'agisse de Graham Clark. Encore mineur, l'Américain se voit reprocher plus de 30 griefs et devrait être jugé comme un adulte, ce qui est légalement possible dans une affaire de fraude financière d'ampleur.