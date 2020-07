Twitter : Elon Musk, Barack Obama, Jeff Bezos, Bill Gates... tous victimes d'un piratage de leur compte !

Parmi les personnalités touchées par ce hack de grande ampleur, on peut citer Warren Buffet, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Michael Bloomberg mais également le candidat à l'élection présidentielle américaine Joe Biden, l'ancien président Barack Obama et des artistes comme Kayne West ou Wiz Khalifa. Les comptes d'Uber, des sites spécialisés dans les crypto-monnaies Coindesk, Coinbase et Binance et même d'Apple ont été piratés alors même que ce dernier n'a jamais publié de tweet public depuis sa création.

L'arnaque a semble-t-il fonctionné puisque le ou les responsables de ce piratage auraient récupéré environ 120 000 dollars sur l'adresse partagée dans les différents tweets.

Twitter a rapidement réagi et a supprimé les tweets litigieux mais a également bloqué l'accès à l'ensemble des comptes certifiés, qui ne pouvaient plus changer leur mot de passe ou publier un tweet durant l'intervention technique du réseau social.