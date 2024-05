Empoisonnement d'adresse : un utilisateur transfère 68 millions de dollars dans le wallet d'un hacker, voici ce qu’on sait

Quand on détient des cryptomonnaies, on le sait, les portefeuilles détenus en dehors des grandes plateformes sont de véritables cibles d'attaques potentielles. Ils sont ainsi nombreux à avoir vu un jour ou l'autre les cryptos gardées sur un wallet Metamask disparaître subitement. Et dans le domaine, il existe un certain nombre de techniques pour voler des cryptomonnaies, dont celle dite de « l'empoisonnement d'adresse ».

Celle-ci consiste à effectuer des transactions vers un portefeuille en utilisant une adresse ayant les mêmes premiers et derniers chiffres que l'adresse ciblée, l'immense majorité des utilisateurs se référant à ces deux bouts des adresses pour vérifier qu'il s'agit bien de la leur. Une fois ces transactions inscrites dans l'historique du portefeuille, le pirate espère que la victime, quand elle voudra copier son adresse pour effectuer une transaction, copiera par mégarde l'adresse du portefeuille du pirate, et lui enverra donc une somme d'argent qui ne lui était pas destinée.