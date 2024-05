Voici le visage du cybercriminel le plus recherché de la planète, leader du groupe LockBit

Les USA ont d'ores et déjà annoncé offrir 10 millions de dollars pour tout renseignement permettant d'arrêter le cybercriminel. Ce qui est certain, c'est que l'homme, dont vous aurez compris que la photo a aussi été publiée, ne pourra plus voyager et sera désormais soumis à une série de gels d'avoirs. Tout sera fait pour lui couper les vivres et le neutraliser.