Lockbit : les cyber-hackers enfin neutralisés par une opération policière internationale

C'est enfin arrivé ! Après plusieurs années d'impunité, le célèbre groupe Lockbit a enfin dû faire un pas en arrière. La faute à une opération de police internationale menée par les États-Unis et le Royaume-Uni, qui a permis de s'emparer des infrastructures du groupe.

Résultat, les visiteurs du site de Lockbit peuvent dorénavant lire ce message à l'entrée : « ce site est désormais sous le contrôle de la National Crime Agency du Royaume-Uni, qui travaille en étroite collaboration avec le FBI et le groupe de travail international chargé de l'application de la loi, "Operation Cronos". »

Un porte-parole du département de la Justice des États-Unis et un second du service de police britannique National Crime Agency ont tous deux confirmé l'opération à Reuters, par ailleurs « toujours en cours et en développement. »