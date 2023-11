Boeing : les données hackées dévoilées, les passagers peuvent dormir tranquille, pas l'entreprise !

LockBit est la définition même de la plaie. Créé en 2019, il est l'un des ransomwares les plus actifs au monde avec plus de 1 700 attaques répertoriées depuis 2020. Très virulent, celui-ci s'est attaqué à de grosses entités comme TSMC (fournisseur taïwannais de semi-conducteurs) cet été ou le géant français Thales au début du mois de novembre. Des fichiers de chiffrement de LockBit ont même été détectés sur MacOS plus tôt dans l'année. Cette fois-ci, c'est l'entreprise Boeing qui a été visée, qui après avoir refusé de payer une rançon exigée par le groupe de cybercriminels, a vu plus de 43 Go de données sensibles la concernant être divulguées.