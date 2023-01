Ransomware : après l'attaque d'un hôpital pour enfants, comment ce gang de pirates s'est excusé

Lockbit ne visant habituellement que les entreprises ou les organismes officiels, l'annonce de cette attaque en a étonné plus d'un, et pour cause. Le 20 décembre, le groupe a communiqué pour indiquer que l'attaque avait été organisée et lancée par un ancien membre du collectif, qui est désormais persona non grata. Lockbit dispose en effet d'un « code d'honneur » qui interdit aux personnes affiliées de chiffrer des fichiers nécessaires à l'exécution de soins.

« Nous nous excusons formellement pour l'attaque de sikkids.ca et donnons le décrypteur gratuitement, le partenaire qui a attaqué cet hôpital a violé nos règles, est bloqué et ne fait plus partie de notre programme d'affiliation ».

48 heures après l'attaque, Lockbit a donc fourni aux informaticiens de l'hôpital une clé permettant de récupérer l'accès aux fichiers, et ce, sans payer la rançon. Malgré tout, les règles du groupe autorisent le vol des données des patients. C'est ce qu'il s'est produit en France au sein du groupe hospitalier Sud-Francilien en août dernier. Lockbit a demandé une rançon de 10 millions de dollars, qui n'a pas été payée. Par conséquent, les données des patients ont été divulguées.