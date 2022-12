Ransomware : une attaque impacte les données de près de 300 000 patients en Louisiane !

C'est le 21 octobre dernier que le Lake Charles Memorial Health System (Système de santé du Lake Charles Memorial), le plus gros complexe médical de la ville de Lake Charles (Louisiane), a détecté une activité suspecte sur son réseau. Le 25 octobre une enquête interne concluait au vol de nombreuses informations personnelles des patients.

Parmi les données en question, on retrouve le nom des patients, l'adresse physique, la date de naissance, le dossier médical, le numéro d'identification, les informations d'assurance-maladie et même des indications sur les soins prodigués. Ce qui semble, pour le moment, être le plus inquiétant pour ces personnes, c'est que leurs informations de paiement et, pour certaines, leur numéro de sécurité sociale ont aussi fuité.

Au total, ce sont près de 270 000 personnes ayant reçu des soins au Lake Charles Memorial qui sont affectés par ce vol de données.