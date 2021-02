Les données médicales de 500 000 Français ont fuité en ligne

Le secteur de la santé n'est évidemment pas touché qu'à hauteur des hôpitaux et autres établissements de soin. Des structures plus petites et plus nombreuses encore sur le territoire, comme les laboratoires de biologie médicale, offrent d'autant plus de chances aux cybercriminels qui souhaitent rentrer le panier plein (de données) le soir à la maison de trouver leur bonheur.