Doctolib victime d'un piratage informatique portant sur les données de plus de 6 000 rendez-vous

Doctolib précise également que cette attaque a été réalisée sur des rendez-vous pris via des logiciels tiers, utilisés par certains professionnels de santé, et qui sont connectés à Doctolib.

Le groupe annonce avoir déposé une plainte, et fait le nécessaire auprès de la CNIL. Rappelons que Doctolib collabore avec 135 000 professionnels et 3 000 établissements de santé, et que la plateforme enregistre chaque mois plus de 60 millions de visites de patients.