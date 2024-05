L'an dernier, les hôpitaux français ont dû subir plus de 250 cyberattaques

En effet, si les hôpitaux font partie des cibles privilégiées, les laboratoires de biologie sont également visés, tout comme certains Ehpad. Pour les cyberterroristes, il s'agit bien souvent de mettre la main sur des données privées, et parfois de mettre à mal toute la structure informatique (mais pas seulement) d'un établissement.

Toujours selon l'ANS, les attaques se manifestent sous plusieurs formes, allant parfois jusqu'à des demandes de rançon afin, pour les hôpitaux notamment, de récupérer de précieuses données.

Au micro de Franceinfo, Olivier Ruet-Cros, analyste à l'Agence du numérique en santé, se veut toutefois rassurant : « Les systèmes de prévention commencent à fonctionner. Plus ça va, plus on est capable d'avoir des signalements qui nous arrivent en amont, donc avant que ce soit trop critique. »