Les cyberattaques feraient grimper la mortalité dans les établissements de santé touchés

On dit souvent que le bien le plus précieux dans la vie reste la santé, mais cette pensée échappe malheureusement aux hackers du monde entier, qui mettent à genoux un nombre d'établissements de plus en plus important, avec des conséquences parfois dramatiques. Le dernier rapport réalisé conjointement par la société spécialisée en cyber Proofpoint et le Ponemon Institute nous alerte sur une mortalité grandissante dans les centres touchés par des attaques informatiques.