Un rapport affirme que les ransomwares augmentent le taux de mortalité dans les hôpitaux

C'est un rapport aux conclusions bien tristes. L'étude, commandée par l'agence de cybersécurité Censinet, établit un lien de corrélation entre les attaques par malware et l'accroissement du nombre de décès au sein des établissements médicaux victimes de ces cyberattaques. Aux États-Unis, ce sont près de 600 structures œuvrant dans le domaine de la santé qui ont accepté de participer à cette étude, sans pour autant transmettre de données concrètes. Ce qui oblige, de fait, à prendre avec davantage de recul le rapport en question.

Néanmoins, le bilan serait largement négatif pour les patients. En effet, et pas qu'au pays de l'Oncle Sam, de nombreux établissements de santé ont signalé diverses attaques par le biais de virus. Si le malware peut plus ou moins être efficacement traité, les cas de ransomwares , où il est demandé de payer une rançon pour libérer l'appareil bloqué par le virus informatique, sont bien plus contraignants, aussi bien au niveau du blocage que des pertes financières engendrées.

Ainsi, 40 % des structures questionnées dans l'étude affirment avoir subi au moins une cyberattaque par ransomware au cours des deux dernières années. Un chiffre d'autant plus lourd avec la rétrospective de la pandémie de COVID-19 et de la tension générée par le virus au sein des établissements médicaux de tout type.