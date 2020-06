McAfee propose un tableau de bord des cybermenaces liées au coronavirus depuis le 1er janvier

Si vous optez pour la carte présente en haut de la page, vous aurez un rapide coup d'oeil de la localisation des menaces sur l'échelle planétaire. On note par exemple que l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et l'Asie sont les régions du monde les plus frappées. L'Afrique, peu touchée par le coronavirus, est épargnée. Plus étonnant, le Brésil, qui enregistre plus de 10% des cas et des décès du monde liés à la pandémie, est préservée de la diffusion de fichiers malveillants : seulement 1 685 depuis le 1er janvier, contre 215 000 en Espagne, 185 000 aux États-Unis, 68 000 en Allemagne, 55 000 en Estonie et 44 000 en Chine. En France, on approche de la barre des 14 000 fichiers malveillants. À noter qu'il existe aussi un diagramme pour ce jeu de données.