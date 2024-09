Pensez bien à mettre à jour de façon régulière votre système d'exploitation, vos navigateurs et différents logiciels antivirus, pour bénéficier des dernières protections. Et méfiez-vous des e-mails non sollicités, même s'ils vous semblent provenir de sources légitimes, comme GitHub. Vérifiez aussi l'authenticité des URL, avant de cliquer. Mieux vaut un maximum anticiper et prendre les devants face à l'ingéniosité des cybercriminels.