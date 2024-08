Pour éviter de vous faire piéger par de fausses annonces et des téléchargements malveillants, quelques réflexes simples peuvent faire toute la différence. La première des précautions à prendre est de rester sur ses gardes en résistant à la tentation des publicités, même sur Google. Il vaut toujours mieux cliquer sur les résultats organiques que sur les annonces sponsorisées qui trônent en tête des résultats. Avant de télécharger quoi que ce soit, là encore, prudence. Prenez le temps de vérifier attentivement l'URL du site Web, car les sites officiels ont généralement de simples adresses reconnaissables, contrairement aux URL longues ou tarabiscotées. Il est également recommandé de toujours télécharger depuis les sites officiels des éditeurs, et d'éviter les plateformes tierces de téléchargement qui peuvent être des sources de logiciels modifiés.

Par ailleurs, l'utilisation d'un bloqueur de publicités peut aider à limiter l'exposition aux annonces malveillantes qui se manifestent souvent sous la forme de popups indésirables. De plus, l'installation d'une extension de sécurité Web comme Web of Trust (en désactivant le traçage) peut permettre d'identifier les sites potentiellement dangereux. Il est également judicieux d'activer la protection contre le phishing et les logiciels malveillants dans son navigateur, et de garder son système d'exploitation ainsi que ses logiciels à jour pour bénéficier des derniers correctifs de sécurité.