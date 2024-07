Qu'est-ce que le drive-by download, utilisé par les hackers pour infecter vos machines à votre insu ?

Détecter FakeBat et les autres malwares utilisant le drive-by download n'est pas une mince affaire. Ces logiciels malveillants sont conçus pour être discrets et éviter la détection. Cependant, il existe quelques signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille.

Si votre ordinateur ralentit soudainement ou se comporte de façon inhabituelle, c'est le premier signe qu'il combat quelque chose. De la même façon, si le ventilateur se met à tourner comme un avion, alors que vous n'êtes pas en train d'utiliser votre CPU au maximum, il y a anguille sous roche.

Si vous voyez apparaître des pop-up ou des publicités intempestives, là encore, c'est le signe d'une infection par un Adware, ce malware qui diffuse des publicités malveillantes.

Si votre navigateur vous dirige vers des sites que vous n'avez pas demandés, il ne s'agit pas d'une erreur de votre part en tapant leurs adresses, mais bel et bien de la preuve d'une infection, qui profite des redirections ouvertes de certains sites pour se faufiler et vous diriger vers des sites frauduleux. De plus, si vos amis reçoivent des messages étranges de votre part sur les réseaux sociaux, alors plus aucun doute, vous avez subi les assauts du drive-by.

Pour éviter de tomber dans le piège, voici quelques conseils :

Gardez votre système d'exploitation et vos logiciels à jour. Les mises à jour comblent souvent des failles de sécurité exploitées par les hackers ;