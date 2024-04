Nespresso a, sans le savoir, alimenté une campagne de phishing. Amateurs de café, ne vous faites pas piéger !

Clubic vous recommande la plus grande prudence lorsque vous décidez d'effectuer vos achats en ligne. En premier lieu, vérifiez toujours la fiabilité du site Internet : évitez les sites à la réputation douteuse. Avant d'acheter, vous pouvez aussi vérifier les mentions légales, l'adresse du site et rechercher en ligne d'éventuels signalements d'arnaques associées au nom du site. Assurez-vous également que le site est sécurisé (URL commençant par https:// et avec la présence d'un cadenas fermé).

Et surtout, soyez vigilant face aux attaques de phishing : méfiez-vous des newsletters et des mails incitatifs. Certains peuvent chercher à extorquer vos données personnelles ou bancaires.



Les tentatives de phishing se cachent également dans les mails frauduleux qui peuvent parfois échapper aux filtres de spam et se retrouver dans votre boîte principale. Il est donc essentiel de savoir les identifier.

D'abord, l'expéditeur : une adresse mail inconnue, comportant des fautes d'orthographe ou des caractères étranges, doit vous alerter. Comparez-la avec celles d'autres mails reçus de la même personne ou organisation. Si elle est différente, soyez sur vos gardes.



Ensuite, faites attention à la date et à l'heure d'envoi. Un mail reçu à une heure inhabituelle, surtout la nuit, provenant d'une organisation qui n'est normalement pas active à ce moment-là, doit susciter des soupçons. Le contenu du mail peut également être révélateur : les mails frauduleux contiennent souvent des fautes d'orthographe, un ton irréaliste ou insistant, et jouent sur les émotions. Méfiez-vous des messages alarmistes ou qui vous incitent à agir de manière urgente.

Enfin, ne cliquez jamais sur des pièces jointes ou des liens hypertextes provenant de mails inconnus. Ils peuvent contenir des malwares dangereux pour votre appareil. Passez la souris sur les liens sans cliquer pour vérifier l'URL de redirection. Si un mail vous demande des informations personnelles ou bancaires, vous incite à cliquer sur un lien ou une pièce jointe, ou aborde un sujet alarmant avec une demande urgente, il s'agit probablement d'une tentative de phishing. Restez vigilant face aux mails que vous recevez, même s'ils semblent provenir d'une source connue.