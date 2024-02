Attention, les pirates innovent en utilisant de faux messages vocaux pour voler vos identifiants

Pour les professionnels de la sécurité, la question est de savoir comment on peut bloquer ces tentatives. L'utilisation de l'IA pour analyser les indicateurs de hameçonnage, la vérification systématique et l'émulation des URL, sans oublier la mise en place d'une sécurité multicouche, font partie des mesures recommandées, comme nous l'explique CheckPoint. Comme toujours, la sensibilisation aux techniques des hackers et la vigilance sont des indétrônables.