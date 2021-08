Kaspersky détaille les méthodes de compromission d'emails professionnels qui circulent le plus

Les attaques BEC (Business Email Compromise) ou de compromission des emails professionnels sont en hausse. Même si ces cyberattaques demandent autant de temps que de ressources, elles restent extrêmement rentables. Une simple attaque de compromission peut à elle seule causer des dégâts de grande ampleur et entraîner des préjudices de plusieurs millions d'euros, pour une seule et même structure. Les experts de l'entreprise spécialisée Kaspersky ont identifié les trois méthodes aujourd'hui les plus courantes pour ces attaques BEC.