Des salaires d'universitaires piratés : gare à une menace en plein essor !

"En laissant de côté les bonnes pratiques, pourtant simples et efficaces, pour authentifier les emails, les universités s’exposent sans le savoir, ainsi que leurs étudiants, à des cybercriminels à la recherche de données personnelles et de fonds", explique Loïc Guézo. Selon l'expert, les différentes institutions et organisations auraient tout intérêt, pour renforcer leurs défenses, à adopter des protocoles renforcés d'authentification tels que le protocole DMARC (Domain-based Message Authentification, Reporting and Conformance).