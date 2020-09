7 hackers sur 10 avouent pirater leurs victimes pour le plaisir d'être défiés, selon une étude

Si on en apprend un peu plus sur les motivations des hackers, l'étude fait aussi ressortir un aspect intéressant de la « profession ». Bien que les techniques restent les mêmes au fil des époques (social engineering, phishing, attaque DDoS, introduction de malwares etc.), l'activité est sujette à un réel turnover. On apprend que seuls 5% des pirates informatiques se livrent à cette activité depuis plus de 15 ans, une minorité. 20% des hackers piratent depuis trois à cinq ans, et 30% depuis un à deux ans.