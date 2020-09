Données personnelles : vous seriez surpris en découvrant leur (faible) prix sur le dark web

Dans les bas-fonds de l'Internet, le vaste marché possède un rayon bien fourni en cartes bancaires. Et il y a en a pour tous les goûts. On y retrouve par exemple une carte VISA clonée avec un code PIN pour 25 dollars, une American Express contre 35 dollars et, encore plus accessible, une Mastercard en échange de 15 petits dollars. Les informations relatives à la carte de crédit varient entre 12 et 20 dollars selon le solde du compte que le pirate veut atteindre, tandis que les données relatives aux comptes bancaires en ligne, elles, se négocient pour 35 ou 65 dollars, ce dernier tarif offrant l'accès à un compte dont le solde minimum est de 2 000 dollars.