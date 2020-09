La Chine lance une initiative mondiale pour renforcer la sécurité et la protection des données

Le message du ministre chinois est on ne peut plus clair. Le plan doit mettre les points sur les i. "Certains pays individuels (NDLR : comprenez, les USA en premier lieu) poursuivent de manière agressive l'unilatéralisme, jetant de l'eau sale sur d'autres pays sous le prétexte du 'nettoyage' et menant des chasses mondiales contre les grandes sociétés d'autres pays, sous le prétexte de la sécurité. C'est de l'intimidation pure et simple, et cela doit être combattu et rejeté", a affirmé Wang Yi, qui intervenait dans le cadre d'un séminaire sur la gouvernance numérique mondiale à Pékin.