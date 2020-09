Le Commissaire européen au Marché intérieur exclut toute interdiction de TikTok en Europe

Aux États-Unis, l'avenir de TikTok s'inscrit en pointillé et est menacé si dans les semaines qui arrivent, le groupe ByteDance ne parvient pas à conclure un accord avec une entreprise américaine pour le rachat de ses activités en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Comme ce fut le cas avec Huawei, on peut se demander si la volonté de l'administration Trump ne peut pas se propager jusqu'en Europe. Dans une interview donnée à nos confrères de Politico mardi, Thierry Breton a fait preuve de mesure, même s'il rejoint le pensionnaire de la Maison-Blanche sur certains points.