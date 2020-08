TikTok : un premier data center en Europe pour... 420 millions d'euros

Si les choses avancent bien, le centre de données devrait être fonctionnel au début de l'année 2022, dans moins d'un an et demi donc. TikTok, qui évoque un "engagement à long terme envers l'Irlande", y stockera les données de ses utilisateurs européens et leur permettra, par ailleurs, de faire diminuer le temps de chargement des contenus. L'entreprise espère ainsi gagner de nouveaux utilisateurs, et rassurer ceux qui doutaient du sort réservé à leurs données personnelles.