Désormais, c'est le ticket Walmart-Microsoft qui voudrait s'emparer de TikTok US

On vous promettait de nouveaux épisodes dans le feuilleton TikTok ces derniers jours. Le temps passant, c'est une vraie saison à rallonge que nous vivons, dont le dernier épisode en date a dévoilé l'annonce par Walmart de son intention de s'emparer du réseau social (des activités nord-américaine, australienne et néo-zélandaise plus précisément) propriété du Chinois ByteDance, qui vient -déjà- de perdre son directeur général, Kevin Mayer. Mais ce n'est pas seul que le mastodonte de la grande distribution a décidé de se lancer. Dans ce processus, Microsoft et lui ne forment plus qu'un.