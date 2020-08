Trump apporte son soutien à Oracle pour le rachat de TikTok, Microsoft peut-elle être doublée ?

D'abord, Oracle possède déjà certains liens avec ByteDance. Le géant a eu affaire avec General Atlantic et Sequoia Capital, des investisseurs de la firme pékinoise, avec lesquels il travaille sur une offre destinée au rachat des activités de TikTok en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et en Australie, comme le révèle le Financial Times. Comme a pu le faire Microsoft au début du mois d'août.