Les États-Unis réfléchissent à bannir le géant chinois du e-commerce Alibaba

Mais outre TikTok et WeChat, une application elle aussi menacée par le gouvernement américain et par le Secrétaire d'État Mike Pompeo, d'autres géants industriels chinois pourraient subir les foudres des dirigeants américains. Interrogé sur sa volonté de poursuivre la chasse aux entreprises venues de l'empire du Milieu, et notamment Alibaba, Donald Trump confirme : « Nous regardons d'autres choses, oui ».