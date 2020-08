Twitter serait aussi intéressé pour racheter TikTok

Alors que Microsoft est sur les rangs pour racheter les activités américaines (et même davantage) du réseau social chinois, c'est au tour de Twitter de s'intéresser à un rachat potentiel de TikTok, selon le Wall Street Journal.

Reste à savoir maintenant comment se conclura ce feuilleton mettant en scène ByteDance et les géants américains du web. Si Microsoft pourrait sceller le rachat à la mi-septembre, du côté de chez Twitter, malgré des moyens plus limités que ceux du géant de Redmond, on met en avant le fait que le groupe n'est pas présent en Chine.