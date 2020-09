NSA : la surveillance de masse révélée par Snowden est considérée illégale par la cour d'appel américaine

« Il y a sept ans, alors que les médias déclaraient que j'étais inculpé en tant que criminel pour avoir révélé la vérité, je n'avais pas imaginé que je verrais de mon vivant une cour condamner les activités de la NSA et les déclarer illégales, et dans le même verdict, me donner du crédit pour les avoir dénoncées. Et pourtant, ce jour est arrivé », a déclaré Snowden sur Twitter.