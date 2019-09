Edward Snowden en interview : "Google et Facebook tentent d'influencer notre société"

© France 24

Des changements de pratique... pour entrer dans la légalité

Une prise de conscience globale autour de la surveillance technologique

Depuis la Russie, où il vit en exil depuis la publication de ces informations dans de nombreux médias internationaux, Snowden a partagé ses réflexions et ses opinions quant à l'état de la surveillance globalisée actuelle.Durant cette interview, diffusée ce lundi 9 septembre sur France 24 et disponible en intégralité et en français sur YouTube, le lanceur d'alerte a expliqué que les programmes de surveillance de la NSA avaient été en partie «».», explique-t-il, «».affirme quegrâce «», entre les sociétés de télécommunication et les agences gouvernementales, comme la NSA, pour que les premières «».a exprimé son opinion sur plusieurs autres sujets liés à la, notamment celle réalisée par les géants du web. Tout en soulignant les problématiques inhérentes à l'enregistrement des données par Google ou Facebook , il considère qu'il y a eudepuis «».», affirme-t-il. «». Il a également souligné que les juges, aux États-Unis, commencent à s'intéresser à ces sujets.Concernant sa situation personnelle, Edward Snowden est revenu sur son exil en Russie et sa «» de ne pas voir sa famille. S'il ne s'attend pas à un procès équitable aux États-Unis, il a le sentiment que l'opinion publique est en sa faveur. «(ses révélations,», a-t-il conclu.