Le nombre de milliardaires a bien augmenté ces dernières années. Et pour en trouver la cause, il faut regarder du côté de la Silicon Valley.
Les sommes qui vont investies dans la tech depuis un peu moins de trois ans sont phénoménales, avec des entreprises comme OpenAI levant des dizaines et des dizaines de milliards de dollars, ou Meta embauchant des stars de l'IA pour des salaires mirobolants. Résultat, cet argent a permis de changer la vie d'un certain nombre de personnes, qui sont devenues milliardaires. Et elles sont tout un peu voisines.
Quatre entreprises IA ont créé plus de 15 milliardaires
La vague de l'IA fait passer les précédentes vagues technologiques pour des petits joueurs. À vrai dire, il s'agit d'un événement exceptionnel dans notre histoire moderne. « En remontant plus de 100 ans d'histoire, nous n'avons jamais vu de richesses créées à une telle ampleur et à une telle vitesse, c'est sans précédent » explique à CNBC le chercheur au MIT, Andrew McAfee.
Pour illustrer le phénomène, on peut rappeler cette information de Bloomberg, en date de mars dernier, qui nous apprenait que les quatre plus grandes entreprises privées de l'IA avait permis la création d'au moins 15 nouveaux milliardaires - à la fortune cumulée de 38 milliards de dollars.
De nouvelles fortunes concentrées dans la Silicon Valley
Il faut dire que le mouvement économique est impressionnant du côté de l'intelligence artificielle. Selon une étude de CB Insight, il y aurait aujourd'hui 498 licornes de l'IA (soit autant d'entreprises valorisées à au moins 1 milliard de dollars), dont la valorisation totale serait de 2 7000 milliards de dollars. Élément significatif, une centaine d'entre elles auraient moins de deux ans.
Un essor de l'IA qui a un noyau dur évident : la Silicon Valley. Car ce boom est incontestablement porté en grande partie par les entreprises de la région. La preuve, San Francisco compte aujourd'hui plus de milliardaire que New-York (82 vs 66) alors que la population millionnaire de la baie de San Francisco a été multipliée par deux lors de la décennie passée. L'histoire qui se répète ?