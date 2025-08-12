La vague de l'IA fait passer les précédentes vagues technologiques pour des petits joueurs. À vrai dire, il s'agit d'un événement exceptionnel dans notre histoire moderne. « En remontant plus de 100 ans d'histoire, nous n'avons jamais vu de richesses créées à une telle ampleur et à une telle vitesse, c'est sans précédent » explique à CNBC le chercheur au MIT, Andrew McAfee.

Pour illustrer le phénomène, on peut rappeler cette information de Bloomberg, en date de mars dernier, qui nous apprenait que les quatre plus grandes entreprises privées de l'IA avait permis la création d'au moins 15 nouveaux milliardaires - à la fortune cumulée de 38 milliards de dollars.