Si du côté d'entreprises comme OpenAI, on vise l'atteinte de l'intelligence artificielle générale dans les années à venir, du côté d'autres sociétés, on cherche à résoudre le problème de sa gestion. C'est le cas de Safe Superintelligence (SSI), la société d'Ilya Sutskever, le cofondateur d'OpenAI qui avait dû quitter ses fonctions quelques mois après son coup d'État raté. Et l'entreprise qui n'a même pas un an est déjà courtisée de partout !