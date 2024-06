IA : Ilya Sutskever, l'homme qui avait voulu évincer Sam Altman d'OpenAI, lance sa propre société

Au mois de novembre dernier, on apprenait que le chef d'OpenAI, la société qui a développé ChatGPT, avait été limogé à la suite d'un conseil d'administration. Une décision qui avait été suivie d'une semaine folle à l'issue de laquelle Sam Altman retrouvait finalement son poste.

Derrière cette affaire embrouillée, on retrouvait l'un des responsables les plus importants, et les plus anciens d'OpenAI : Ilya Sutskever. Un homme qui, logiquement, quelques mois plus tard, a dû quitter la société californienne. Le chercheur en IA reste pourtant actif dans le domaine, et lance sa nouvelle entreprise !