OpenAI (ChatGPT) : Ilya Sutskever, l'homme qui a voulu évincer Sam Altman, quitte officiellement l'entreprise

En novembre dernier, Sam Altman était évincé à la surprise du monde entier de son poste de patron d'OpenAI. L'opération avait alors été menée par son dirigeant le plus proche, Ilya Sutskever, pour des raisons qui n'ont jamais été véritablement éclaircies. Sam Altman n'était pas resté longtemps sans emploi, puisqu'il revenait moins d'une semaine plus tard à son poste, plus puissant que jamais. Une victoire dans cette guerre d'entreprise, qui est six mois plus tard complète, avec le départ d'Ilya Sustkever.