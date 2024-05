OpenAI ferme son service en charge des risques liés à l’IA : que se passe-t-il au royaume de ChatGPT ?

Il a ainsi expliqué qu'à son sens, « au cours des dernières années, la culture et les processus de sécurité ont été relégués au second plan par rapport aux produits tape-à-l'œil. » Il indique aussi dans le même fil qu'il a été de plus en plus difficile pour cette équipe d'obtenir des ressources pour développer des moyens de sécurité. Raison pour laquelle il a tenu à finalement quitter son emploi, tout en expliquant qu'OpenAI devait se reprendre sur cette question primordiale. « OpenAI assume une énorme responsabilité au nom de l'humanité tout entière » a-t-il écrit.