Affaire OpenAI (ChatGPT) : retour sur la semaine complètement folle de Sam Altman

Tout est bien qui finit bien, pourrait-on penser. Mais ces quelques jours de valse entre OpenAI et Sam Altman ont aussi été l'occasion d'apprendre plusieurs informations intéressantes sur la firme en pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Il a ainsi été expliqué que l'entreprise souhaitait se développer dans un secteur très porteur, celui des puces adaptées aux besoins de l'intelligence artificielle. Un secteur qui, aujourd'hui, est totalement dominé par Nvidia. Avant son limogeage, Sam Altman souhaitait développer une société qui puisse faire pièce à Nvidia, et surtout fournir OpenAI en ces composants. Un objectif, ambitieux, voire légèrement démesuré, quand on sait que même les grands spécialistes des micro-processeurs ont du mal à atteindre le niveau de la firme dirigée par Jensen Huang. Avec la nouvelle légitimité acquise par ce psychodrame, Sam Altman va-t-il vouloir pousser ce projet ?

L'autre grosse interrogation, et c'est sûrement la plus importante, est savoir quelle était la raison de son renvoi. Car à ce jour, un seul indice sérieux a pu nous renseigner sur la question, et c'est la création d'une IA considérée par des chercheurs d'OpenAI comme dangereuse pour l'humanité, à savoir Q*.

Est-ce qu'une certaine précipitation de Sam Altman dans la commercialisation de cet outil n'a pas été l'élément déclencheur de son limogeage ? Un limogeage qui pourrait donc avoir une certaine légitimité ? Et son retour en grâce ne lui donnerait-il pas, au contraire, les coudées franches pour avancer le plus rapidement possible dans son développement et sa commercialisation, sans égards pour les dangers potentiels ?

On se souvient qu'Elon Musk avait été une des rares voix discordantes saluant Ilya Sutskever, et affirmant que son action devait avoir des raisons précises. Il avait même demandé à ce que les détails de la fameuse réunion ayant mené au départ de Sam Altman soient rendus public, afin de voir s'il s'agissait d'une question éthique en rapport avec la dangerosité de certaines IA en développement.

Il semble que ces questionnements devront dans les prochains temps être mis de côté. OpenAI devrait suivre les volontés entrepreneuriales de Sam Altman, et essayer de mettre sur le marché le plus grand nombre de technologies et de fonctionnalités, qui permettront à la société américaine d'enfin dégager des revenus à terme. La fameuse IA Q* pourrait-elle faire partie de ces modèles de langage qui sortiront des cartons, pour être commercialisée, malgré les dangers potentiels ?