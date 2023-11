OpenAI (ChatGPT) : les 4 pistes qui expliqueraient l'éviction surprise de Sam Altman

Car Microsoft est d'autant plus indispensable qu'OpenAI dépense beaucoup d'argent. Et peut-être même trop. Le fonctionnement de ChatGPT a en effet un coût exorbitant, et ce, à cause de la puissance de calcul nécessaire pour assurer son utilisation.

Sam Altman n'aurait-il pas tenu compte de ces problèmes financiers, en cherchant à développer toujours plus rapidement de nouvelles fonctions, qui alourdiraient encore plus les dépenses de la firme ? Il y a quelques jours, il annonçait lui-même une suspension des inscriptions à ChatGPT Plus, OpenAI étant alors dans l'incapacité d'offrir ses services à tous ceux qui le souhaitaient. Le PDG aurait-il fait trop fi des problèmes comptables, au point d'apeurer le conseil d'administration ?