OpenAI stoppe (temporairement) les inscriptions à ChatGPT Plus en raison de son trop grand succès

L'IA star de l'année 2023 ChatGPT connaît une affluence exceptionnelle chaque mois. Et pour ceux qui souhaitent obtenir le meilleur de la technologie proposée, il y a possibilité de souscrire au service dit ChatGPT Plus, pour 22,50 euros par mois. Un service qui a bénéficié récemment d'une mise à jour d'ampleur, ce qui va le rendre encore beaucoup plus efficace. Et le public ne s'y est pas trompé !