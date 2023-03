ChatGPT connecté à Internet ?! Une avancée fondamentale qui arrive vite, et voilà ce que ça change

La démarche d'OpenAI rappelle évidemment celle de Microsoft, qui a connecté le chatbot à son moteur de recherche Bing. Toutefois, avec son système de plug-ins, l'entreprise tente de limiter les réponses farfelues ou erronées que l'on a pu voir ces derniers jours. Les plug-ins pourront aussi être connectés à des API pour réaliser des actions à la place de l'utilisateur. Il sera par exemple possible d'utiliser ChatGPT pour trouver les horaires d'un vol et un hôtel pour un séjour de quelques jours, et le chatbot pourra réserver les billets et la chambre automatiquement à votre place en quelques secondes.

Ce fonctionnement n'est pas sans risques, comme l'a montré une étude réalisée avec GPT-4, la dernière version du chatbot en date. Cette dernière avait mis en lumière les capacités de l'outil conversationnel, qui avait été capable d'employer un prestataire sur la plateforme collaborative TaskRabbit afin de valider un CAPTCHA, une tâche qu'il ne pouvait accomplir lui-même.

OpenAI explique dans le post annonçant cette nouveauté avoir mis en place des garde-fous. La start-up limite aujourd'hui l'utilisation des plug-ins à seulement quelques utilisateurs de ChatGPT Plus, la version payante du service. Le déploiement global n'est pas prévu avant plusieurs semaines, le temps d'éprouver le système, mais si vous êtes abonné, vous pouvez vous inscrire à une liste d'attente pour faire partie des premiers à tester cette nouvelle fonctionnalité.