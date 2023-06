ChatGPT vient désormais avec un petit "plus" sur iOS

La vraie différence, donc avec la version de ChatGPT que l'on connaissait jusqu'à présent, c'est que les informations que l'IA remontait alors (et elle continuera à le faire pour les utilisateurs gratuits), trouvaient certes leur origine sur Internet, mais s'arrêtaient en 2021. Le web a un peu changé depuis. Par exemple, des intelligences artificielles y occupent beaucoup plus de place qu'avant. Mais plus simplement, ce changement permettra au chatbot de commenter des faits d'actualités et des découvertes récentes, ce dont il était jusqu'à présent incapable. Par ailleurs, OpenAI développerait également des plug ins permettant à ChatGPT de citer ses sources, et ainsi limiter l'un des principaux reproches qui lui est fait : sa capacité à raconter n'importe quoi, mais à le faire avec confiance.