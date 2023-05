Un garde-fou international pour l'intelligence artificielle ? Même le boss d'OpenAI le demande !

Cette agence pourrait mener des inspections au sein des infrastructures de développement de l'intelligence artificielle, ordonner des audits, ou même imposer des restrictions sur le développement et les niveaux de sécurité. « Il serait important qu'une telle agence se concentre sur la réduction des risques existentiels, et non sur des questions qui devraient être laissées à l'appréciation de chaque pays, comme la définition de ce qu'une IA devrait être autorisée à dire », est-il tout de même ajouté.

Autre bémol de cet appel, les chefs d'OpenAI estiment que les régulations dont ils parlent devraient s'appliquer aux grandes entreprises déjà installées sur le marché et proposant des produits avancés. Ils demandent en revanche plus de liberté réglementaire pour les acteurs émergents : « Nous pensons qu'il est important de permettre aux entreprises et aux projets open source de développer des modèles en dessous d'un seuil de capacité significatif, sans le type de réglementation que nous décrivons ici. » Un équilibre plus facile à dire qu'à atteindre ?