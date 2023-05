Régulation de l'IA, ChatGPT & co : assez, l'Union européenne ne veut plus perdre de temps !

Ce texte, qui est dans la forme une proposition de règlement, a été dévoilé il y a plus de deux ans (en avril 2021) par la Commission européenne. Long de plus de 100 pages, le document vise à déployer des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle, qui permettront à la fois un développement, une commercialisation et une utilisation de l'IA dans le respect des valeurs de l'Union.